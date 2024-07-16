Гастрономический фестиваль стартует в Подмосковье 2 августа

2 августа в деревне Дубровское городского округа Истра открывается большой гастрономический фестиваль фермерской продукции. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

В фестивале примут участие порядка 300 фермеров из более чем 50 регионов России, в том числе, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей. Также будут представлены около 20 виноделен и предприятия народных художественных промыслов. В фестивале примут участие и представители Республики Беларусь с новой линейкой гастрономической продукции и активными зонами для гостей.

Традиционно на фестивале будут представлены сыры и молочная продукция из коровьего, овечьего и козьего молока, мясные и рыбные деликатесы, грибы, ягоды, мед и продукты пчеловодства, натуральные напитки, хлебобулочные изделия, травяные чаи и многое другое.

Для маленьких посетителей приготовили множество развлечений: батутный городок, активные игры, конкурсы, мастер-классы по росписи деревянных игрушек. На мини-ферме дети и родители смогут познакомиться с животными сыроварни.

Фестиваль продлится до 4 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.