Галустян отказался ставить Супер Жорика с «электрокавказом» вровень с Мадонной

Российский комик, актер и певец Михаил Галустян не поддержал сравнение своего музыкального альтер эго Супер Жорика с мировыми звездами. Комик назвал его комичным проектом с огромной аудиторией, сообщает RT .

Поводом для сравнения стали просмотры клипа «Чао! Чао!» от Супер Жорика: их больше, чем у многих видео Мадонны. Галустян т акже рассказал, что некоторые родители жалуются ему: ребенок отказывается завтракать, пока ему не включат этот клип.

«Я бы вообще не хотел название „Супер Жорик“ ставить в один ряд с Мадонной и Леди Гагой! Супер Жорик — это исполнитель песен в стиле электро, электрокавказ, мангал-данс — называйте как хотите. У него есть своя аудитория — и, судя по просмотрам, огромная, хотя это комичный проект», — подчеркнул Галустян.

Комик объяснил популярность персонажа желанием людей получать радость и веселье. По его словам, песни получаются искренними, с юмором, баловством и дурачеством. Галустян предположил, что аудитория, особенно детская, чувствует отсутствие фальши.

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