Галерея Горшина в Химках начала работать по субботам

Картинная галерея имени С.Н. Горшина в Химках расширила график работы и теперь принимает посетителей по субботам. Жители и гости округа могут планировать культурные выходные и посещать экспозиции шесть дней в неделю, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Галерея открыта с понедельника по среду с 10:00 до 18:00, в четверг — с 10:00 до 20:00, в пятницу — с 10:00 до 17:00, в субботу — с 10:00 до 18:00. Расширение расписания позволит большему числу посетителей познакомиться с выставками в удобное время.

Галерею основали благодаря дару Сергея Николаевича Горшина. За годы работы при поддержке меценатов и дарителей ее коллекция превысила 15 тысяч предметов.

Экспозиции размещены по адресу: улица Московская, дом 15, 3-й этаж. Актуальная информация публикуется в официальном канале администрации: https://max.ru/gohimkiadm

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.