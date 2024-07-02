Гала-концерт «Ночь Чайковского» под руководством Юрия Башмета пройдет в Клину 6 июля

В городском округе Клин в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6 июля состоится масштабный гала-концерт «Ночь Чайковского», художественным руководителем которого является народный артист СССР, герой труда РФ Юрий Башмет. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На сцене прозвучат фрагменты из поэм Пушкина в исполнении выдающихся театральных актеров современности — Константина Хабенского и Ольги Литвиновой. Помимо этого, сцены из оперы Чайковского для зрителей исполнят солисты ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. За пультом Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» будет Юрий Башмет, а световое и визуальное шоу создаст единую композицию постановки.

«В этом году при поддержке президентского фонда культурных Инициатив мы продолжим расширять наш масштабный проект «Ночь Чайковского». Уже в третий раз состоится специальный концерт в Усадьбе Демьяново в Клину. С учетом празднования в этом году 225-летия «солнца русской поэзии» А. С. Пушкина, мы решили показать в этом году в Демьяново мою авторскую постановку «Евгения Онегина», которая объединяет в себе музыку П. И. Чайковского с текстом А. С. Пушкина. Я очень рад, что каждый год наш концерт в Демьянове не похож на предыдущий. Что мы имеем возможность показать зрителям новые идеи, наполняя жизнь творчеством и искусством», — сказал Юрий Башмет.

Концерт в Усадьбе Демьяново — специальный проект Юбилейного X Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского в Клину, художественным руководителем которого уже много лет является Юрий Башмет. «Ночь Чайковского» станет продолжением многолетнего творческого сотрудничества между Юрием Башметом, Московской областью и городом Клином. В прошлом году концерт посетили около 15 тысяч зрителей.

Как ранее сообщало в ведомстве, 30 июня в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину завершился Х Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского. Мероприятия фестиваля посетили более 13 тысяч человек.

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