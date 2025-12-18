Гала-концерт конкурса поэзии «Я говорю…» пройдет 20 декабря в Химках

Гала-концерт конкурса поэзии «Я говорю…» состоится 20 декабря в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Финалисты фестиваля выступят с авторскими произведениями под музыкальное сопровождение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финалисты конкурса поэзии «Я говорю…» в Химках представят свои творческие номера на гала-концерте. Мероприятие пройдет 20 декабря в 17:00 в выставочном комплексе «Артишок» в парке Толстого на Ленинском проспекте. Вход на концерт будет свободным.

Конкурс состоял из двух этапов: сначала участники рассказывали о себе и отправляли любимые стихотворения, затем финалисты получили возможность выступить на гала-концерте. Лучших авторов и чтецов наградят памятными подарками, а победитель получит кубок.

В конкурсе приняли участие жители округа разных возрастов и профессий. По словам депутата Руслана Шаипова, поэзия объединяет людей в Химках и помогает выражать чувства и мысли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.