Фотовыставка проекта «Друг, спасатель, защитник» открылась в центре Москвы

Фотовыставка проекта «Друг — спасатель — защитник» открылась на Тверском бульваре в столице. Москвичи и гости города могут посетить ее с 3 июня по 8 сентября, сообщает пресс-служба АНО «Мой район».

Информационно-просветительский проект объединил в себе фотоистории о собаках в самые разные годы. На кадрах представлены самые разные периоды — от Великой Отечественной войны до наших дней. Всего на экспозиции представлены 28 фотографий, 14 из них посвящены героическим собакам.

В годы Великой Отечественной войны на фронт отправилось около 68 тыс. животных. Им пришлось осваивать профессии связиста, санитара, сапера, диверсанта и даже разведчика.

Также на фотовыставке представлены и знаменитые кадры с киносъемок советских фильмов и с современных тренировок спасателей с их четвероногими сослуживцами. Еще 14 снимков на экспозиции расскажут о новых площадках для выгула собак, открывшихся в мегаполисе по проекту «Питомцы в Москве» в рамках программы Мэра «Мой район».

На сегодняшний день в Москве обустроили 59 современных локаций для выгула и тренировок собак. В этом сезоне будут открыты еще 24. В ходе экспозиции можно увидеть, как изменились эти пространства после благоустройства.

Самый большой в Европе Кинологический парк, который был открыт в 2023 году в Бабушкинском районе, стал одним из знаковых мест для собаководов и их питомцев. Его площадь составляет 1,33 га. Уровень оснащения Кинологического парка рассчитан на проведение соревнований федерального уровня.

16 июня в рамках цикла «Друг — спасатель — защитник» в Кинологическом парке состоится Чемпионат РКФ по аджилити. за Кубок Москвы сразятся сильнейшие четвероногие спортсмены из разных регионов РФ.