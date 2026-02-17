сегодня в 15:44

Фотовыставка «Мост в Китай» в Петербурге покажет культуру и быт Поднебесной

Фотовыставка «Мост в Китай» открылась в Линейном парке между Первым и Третьим Смоленскими мостами в Санкт-Петербурге. Экспозиция журналиста Дмитрия Сермяжко посвящена культуре и повседневной жизни китайских городов и приурочена к Лунному Новому году, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В экспозицию вошло более 40 снимков, сделанных в Шанхае, Гуанчжоу, Иу и Ханчжоу. Фотографии передают атмосферу современных китайских мегаполисов и особенности быта жителей.

Генеральный консул КНР Ло Чжаньхуэй отметил, что работы передают подлинные эмоции и тонкие нюансы жизни.

«После осмотра выставки я почувствовал себя как дома. В фотографиях я увидел настоящие эмоции и дружбу российских друзей», — рассказал он.

Локацию выбрали неслучайно: в Василеостровском районе проживают около 5 тысяч граждан Китая. Председатель комиссии по вопросам правопорядка и законности Заксобрания Константин Чебыкин подчеркнул, что район занимает одно из первых мест в городе по числу китайских студентов и специалистов.

Замглавы района Людмила Сытнова добавила, что три местных учебных заведения изучают китайский язык, его осваивают более 200 учащихся.

Проект организовали «Петербургский дневник» и «Вечерний Санкт-Петербург» при поддержке Генконсульства КНР и профильных комитетов. Выставка будет работать до 23 марта.

