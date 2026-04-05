Дрозденко: осколки украинского беспилотника повредили нефтепровод в Ленобласти
В Ленинградской области утром 5 апреля отражали атаку украинских беспилотников. Один из них упал на участок нефтепровода рядом с портом Приморск, сообщает в своем канале в MAX губернатор региона Александр Дрозденко.
Воздушную опасность в Ленинградской области отменили. Утром ликвидировали 19 украинских беспилотников.
Рядом с поврежденным участком нефтепровода началось безопасное выгорание из перекрытой трубы. Никто не пострадал.
Ночью закрыли воздушное пространство над Самарской областью. На такой шаг пошли из-за угрозы подлета беспилотников ВСУ.
