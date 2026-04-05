Средства ПВО ликвидировали 87 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь

С 22:00 4 апреля до 08:00 5 апреля средства ПВО сбили 87 БПЛА ВСУ над регионами России. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские БПЛА сбили над Брянской, Нижегородской, Белгородской, Воронежской, Орловской, Курской, Калужской областями. Также беспилотники уничтожили над Пензенской, Тамбовской, Ульяновской, Ленинградской и Тверской.

Еще украинские БПЛА ликвидировали над Республиками Мордовия и Крым.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что утром 5 апреля обломки БПЛА ВСУ упали на участок нефтепровода рядом с портом Приморск. Произошло безопасное выгорание из перекрытой трубы.

