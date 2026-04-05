В России у мужчин пенсия оказалась больше, чем у женщин

У мужчин в России пенсия выше, чем у женщин. Причина в большем страховом стаже, разница — практически шесть лет, рассказал ТАСС профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

В среднем трудовой стаж россиянина — около 42 лет. У женщин он ниже — 35,9.

В 2026 году мужчины в РФ отправляются на пенсию в 64 года. Женщины уходят туда в 59.

По словам Сафонова, отличие в накопленных базах при идентичных зарплатах может быть примерно 60-61.

До этого собеседник рассказывал, что женщины в РФ при зарплате 150 тыс. рублей может рассчитывать на пенсию в размере почти 60 тыс. рублей в 2026 году. У мужчины выплата будет выше — 67 тыс.

