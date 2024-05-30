Фотовыставка «Любимый парк. Прогулка в старину» начала работу в Подольске

Свыше 30 черно-белых снимков разместились справа от главного входа в парке имени Виктора Талалихина. Посетители могут увидеть, как выглядел парк много лет назад.

Самые ранние работы датируются началом прошлого века и знакомят с видами на Подольск и реку Пахру той поры. Есть фотография 1941 года, на которой стоят рядом актриса Любовь Орлова и Герой Советского Союза Виктор Талалихин. Об этом рассказал старейший работник парка Владимир Поляков. 30 мая исполняется 37 лет его трудового стажа в парке, и некоторые события происходили на его глазах.

«На одном из снимков видим рок-фестиваль, который проходил в сентябре 1987 года в Зеленом театре парка. Приезжали музыканты со всех республик Советского Союза. Фестиваль длился несколько дней. Каждый концерт посещали более пяти тысяч человек. Тогда мы впервые узнали, что такое российский рок. Было очень интересно», — поделился Владимир Поляков.

Посетители могут увидеть, каким был парк десятилетия назад, узнать, например, что здесь стояла скульптура Бахуса. А также о популярных в 70-е годы прошлого века катаниях на санном поезде. К лошади крепили три или четыре саночные повозки и проезжали по парку.

«Самая дорогая для меня фотография — танцы на летней веранде в 1960-е годы. Мы видим еще деревянный настил, ограждения. Этот снимок мне близок тем, что одна из танцующих девушек — моя мама Татьяна Алексеевна Полякова. Как и многие девушки, она в поисках девичьего счастья приходила на танцы, на концерты», — сказал Владимир Поляков.

Выставка открылась при поддержке Комитета по культуре и туризму администрации Подольска и будет постоянной. У посетителей парка фотографии вызывают интерес, а у кого-то и ностальгию.

«Узнаю на фотографиях прежний парк. Сейчас он сильно изменился, стал современным. Это самый любимый парк в нашей семье», — поделилась впечатлениями посетительница выставки Надежда Немкова.

В мае начался третий этап реконструкции парка Талалихина. Будет обновлено пространство от конюшни до плотины и собачьей площадки. Парк меняется из года в год, становится совсем другим. Но всегда остается одним из любимых мест отдыха жителей и гостей Подольска, подытожил Владимир Поляков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.