Фотовыставка к юбилею Шатурской электростанции открылась на бульваре Мира

В Шатуре на бульваре Мира начала работу выставка «Рождение легенды», посвященная 105-летию Шатурской ГРЭС — одной из старейших тепловых электростанций России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Точкой отсчета истории предприятия считается открытие 25 июля 1920 года Временной электростанции. В 20-х годах прошлого века Шатурская ГРЭС снабжала электроэнергией торфоразработки и являлась экспериментальной базой для поиска рационального способа сжигания торфа. За периоды своего развития станция неоднократно модернизировалась, на предприятии вводились в эксплуатацию новые котлы и турбины. В 30-е годы Шатурская ГРЭС была самой крупной и экономичной торфяной электростанцией в мире, поскольку ее мощность достигала 180 мегаватт.

Сегодня в эксплуатации станции находятся семь энергоблоков суммарной мощностью 1500 МВт. Станция способна работать на четырех видах топлива: газе, угле, мазуте, торфе.

Жители и гости Шатуры смогут узнать историю развития электростанции, прогуливаясь по городу. На выставке под открытым небом представлены уникальные негативы и старые фотографии, которые бережно хранятся в музее истории Шатурской ГРЭС.

«В годы Великой Отечественной войны ряд электростанций Московской области был демонтирован, а Шатурская ГРЭС работала круглые сутки на полную мощность, снабжая электроэнергией Москву и Московскую область, приводя в движение тысячи станков, изготовляющих оружие для борьбы с фашистскими захватчиками. Каждый энергетик понимал важность своего труда и работал не жалея себя. Нам очень важно сохранить память о подвиге шатурских энергетиков», — рассказала руководитель пресс-службы филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» Евгения Метелкина.

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