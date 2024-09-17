Фотовыставка «Я весь—Россия. Разговор с поэтом» открылась в Сергиевом Посаде

Фонд творческого наследия имени В. Ф. Бокова и дом-музей поэта открыли фотовыставку в туристическом информационном центре «Трикотажка Place» «Я весь-Россия. Разговор с поэтом» в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Посетить выставку можно до 14 октября по адресу: г. Сергиев Посад, улица Карла Маркса, дом 7, 2 этаж.

А также 21 сентября в доме-музее поэта В. Ф. Бокова состоится юбилейный концерт с участием лучших народных голосов России, посвященный нашему знаменитому земляку.

Творчество Виктора Федоровича Бокова — неотъемлемая часть не только отечественной, но и мировой культуры. В народе Виктор Боков наиболее известен как поэт-песенник. Многие люди воспринимают его песни как народные.

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