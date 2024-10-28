Фотовыставка «Город в объективе: районы-кварталы» открывается в Серпухове

В галерее «Каретный сарай» Серпуховского историко-художественного музея 30 октября начинает работу выставка «Город в объективе: районы-кварталы» в рамках цикла «Серпухов в артефактах, живописи и фотографиях». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На выставке будут представлены работы участников одноименного фотоконкурса, который проводился в ходе фестиваля «Объектив России». Работы участников, выбранные членами жюри, будут экспонироваться до 17 ноября.

Презентация выставки, награждение победителей и вручение приза зрительских симпатий состоятся 3 ноября в 15:00.

Все желающие могут принять участие в голосовании в телеграм-канале Серпуховского музея. Два опроса можно найти по ссылкам:https://t.me/serpuhovmuseum/6186 и https://t.me/serpuhovmuseum/6195.

Вход на презентацию выставки свободный, по предварительно забронированным билетам на сайте СИХМ или в терминале в Каретном сарае.

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