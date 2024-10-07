Фото: 15-летняя дочь Пересильд сияла в колье за 8 млн и пиджаке на голое тело

Анна Пересильд пришла на презентацию фильма в колье за 8 млн рублей

В рамках Международного фестиваля «КиноБраво» в Сочи режиссер Александр Котт презентовал первые 20 минут своего нового фильма «Северный полюс». На звездной дорожке показались многие звезды, в том числе Юлия и ее дочь Анна Пересильд, сообщает kp.ru .

Юлия была одета достаточно скромно, но со стилем. Актриса появилась на дорожке в джинсах-палаццо и футболке объемного кроя.

«Пересильд с 15-летней дочкой — настоящие модницы. Мне очень нравятся джинсы-палаццо у мамы, они сидят идеально», — прокомментировала стилист и дизайнер бренда UNEED Юлия Тарновецкая.

15-летняя Анна Пересильд была в полуприталенном пиджаке, надетом на голое тело, и черных лосинах. Незадолго до презентации юная актриса уже появлялась в этом образе на другом мероприятии.

Однако в этот раз на Пересильд-младшей было замечено дорогое бриллиантовое колье. Несмотря на скромный и неброский внешний вид аксессуара, его стоимость оценивается в 8 миллионов рублей.

Такое колье имеется еще у певицы Аллы Пугачевой. Предполагается, что это украшение Graff, поэтому его стоимость так велика.