Форум-выставка «Госзаказ» завершился в Москве

В инновационном центре «Сколково» в Москве прошел XIX Всероссийский форум-выставка «Госзаказ». Событие стало крупнейшим в области закупок, его посетили резиденты 89 регионов России, сообщили в пресс-службе форума.

Провести «Госзаказ» в 2024 году поручил вице-премьер и глава оргкомитета Денис Мантуров. Посетителями мероприятий деловой программы стали примерно 4000 человек.

За три дня на выставке прошли основные мероприятия, круглые столы и дискуссии. Спикерами форума были высокопоставленные лица, в том числе заместители министров и руководителей госорганов, депутаты, общественники.

На «Госзаказе» выступила также замруководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе. Она рассказала о росте контрактации, который в прошлом году перешагнул отметку в 30 триллионов рублей. Катамадзе также объяснила, что прирост денежного оборота контрактов, договоров, актов выполненных работ связан с возвратов заказчиков, попавших под санкции, что было выполнено в рамках Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

«С точки зрения законодательного блока, который представляет интересы региональных заказчиков и поставщиков единообразие в правилах — это всегда хорошо. Союз закупщиков, который принимает активное участие в развитии правоприменительной практики также нас поддерживает в этих начинаниях», — высказался зампредседателя думского комитета по защите конкуренции Антон Гетта.

В свою очередь, одна из наиболее проблемных дискуссий мероприятия называлась «Знает ли промышленность, что нужно государству?». Резидентам форума презентовали концепцию создания «Цифровой информационной инжиниринговой платформы» — информресурса, благодаря которому заказчики могут выкладывать «концентрированные запросы» и показывать успешные кейсы. Ресурс подразумевает создание своего рода «вторичного рынка инноваций».

«Сегодня вся система госзакупок должна максимально эффективно использоваться для развития российской промышленности и поддержки наших экономических агентов», — подчеркивал на форуме первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

Замминистра промышленности и торговли отмечал, что сейчас в России также ведется работа по созданию перечня национальных проектов до 2030 года. По словам Осьмакова, главная задача в этом аспекте — максимизировать участие отечественных предприятий в реализации всех нацпроектов.