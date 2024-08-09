Форум «МедиаДвиж» открылся в инновационном кластере «Ломоносов» в Москве

Жителей и гостей Москвы пригласили поучаствовать с молодежном форуме «МедиаДвиж». Его открытие прошло в инновационном кластере «Ломоносов», сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль объединил 600 представителей молодежных и студенческих медиа со всей страны. Участников научат работать с информацией, также у них будет возможность пообщаться с экспертами и найти единомышленников для воплощения собственных идей.

Кроме того, гости смогут посетить экскурсии в офисах крупных компаний-партнеров и музей «Атом» на ВДНХ. В первый день форума провели нетворкинг-сессию и образовательные лекции. На площадке присутствовали юморист Евгений Чебатков и рэпер ST.

По словам руководителя программной дирекции форума и проекта «Мастерская новых медиа» Михаила Канавцева, ключевыми темами встречи стали «Медиа будущего», «Создание контента», «Личный бренд» и «Медиаграмотность».

«Программа построена на принципе создания импульса посредством взаимодействия с уникальными, феноменальными личностями с одной стороны, а с другой стороны – посредством упорядочивания этого импульса за счет прикладной работы со специалистами из ключевых медиакорпораций нашей страны», — отметил он.

В качестве спикеров форума выступят блогеры Стас Васильев и Артемий Лебедев, генпродюсер ТНТ Тина Канделаки, телеведущий Александр Смол и другие знаменитости.

На молодежной точке «Телепорт» фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» состоится торжественная церемония закрытия, где лучшие участники получат награды. Для гостей споет бывшая артистка лейбла Black Star Анет Сай, а DJ Groov устроит дискотеку.