Форум «Культура Традиции Наследие»: народные промыслы станут основой отрасли

В Москве 11 ноября 2025 года прошел Международный форум «Культура Традиции Наследие», инициатором которого выступил Союз промышленников и предпринимателей «Иволга». Около 300 человек, включая представителей государственных структур, бизнеса, ремесленников, дизайнеров, а также специалистов в сферах культуры и экономики, приняли участие в данном событии.

Ключевым моментом форума стало утверждение резолюции о формировании Культурно-промышленного комплекса России — инновационной отрасли, объединяющей культурное достояние, индустрию, образование и современные производственные процессы. Лозунг форума — «От истока к возрождению через нити времени» — выразил идею непрерывности, творчества и гармоничного сочетания традиций и новаторских подходов.

О форуме

Международный форум «Культура. Традиции. Наследие» выступает в роли платформы для обмена знаниями и опытом, объединяя традиционные ценности, современную индустрию и визуальные аспекты национальной идентичности. Ключевая задача мероприятия — формирование долгосрочной инициативы, направленной на восстановление культурного кода России в повседневной жизни, оформлении интерьеров, дизайне, производственных процессах и системе образования, консолидируя усилия ремесленников, дизайнеров, промышленных предприятий и хранителей региональных обычаев.

«Сегодня (11 ноября — ред.) мы говорим о народных художественных промыслах не как о явлении прошлого, а как о живой, динамично развивающейся отрасли, которая формирует современный облик нашей страны. Это особенно символично в преддверии 2026 года, который президент России Владимир Владимирович Путин объявил годом Единства народов. Ведь именно в многообразии и богатстве наших культурных традиций, в уникальном коде каждого народа России кроется сила нашего единства. Сбережение и развитие народных промыслов — это и есть сохранение российской идентичности. Отмечу, что председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко особое внимание уделяет вопросам сохранения культурной идентичности. И народные промыслы служат основой для создания малого и среднего бизнеса, стимулируя не только самих мастеров, но и сопутствующие отрасли — туризм, легкую промышленность, торговлю и сферу услуг», — отметила в приветственной речи заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Инна Святенко.

Заместитель начальника Управления президента по общественным проектам Александр Журавский в своей речи подчеркнул значительные перспективы развития креативной экономики. Он также акцентировал внимание на необходимость обучения новых специалистов для этой сферы.

«Креативные индустрии развиваются в 2-4 раза быстрее, чем традиционные отрасли экономики. Поэтому во всем мире внимание направлено на них. Народные художественные промыслы — часть креативной экономики, они становятся источником вдохновения для промышленного, домашнего и прочего дизайна. Уже сейчас Россия находится в числе передовых стран по доле ВВП, приходящейся на креативную экономику, — это 4,1% по итогам прошлого года. Нам необходимо выстроить систему подготовки кадров, где студенты изучают не только классические дисциплины, но и основы проектного менеджмента, цифрового маркетинга, работы с искусственным интеллектом в креативных индустриях. Образовательные программы должны стать междисциплинарными, объединяя гуманитарные науки, технологии и бизнес-компетенции», — сказал Журавский.

О ценностях

Депутат Госдумы и ответственный секретарь Бюро Высшего Совета «Единой России» Денис Кравченко приветствовал участников форума. Он подчеркнул важность их работы для улучшения законодательства. Кравченко напомнил, что является автором закона о развитии креативных индустрий и внимательно следит за деятельностью форума, считая ее весьма значимой.

Основной целью мероприятия стала разработка практических мер по продвижению русской традиционной культуры и ее переосмыслению. Планируется использовать для этого в том числе законодательные инструменты.

По словам представителя власти, на сегодняшний день подготовлено десять нормативных документов правительственного уровня. Параллельно депутаты и политические деятели занимаются продвижением законодательных инициатив в субъектах Федерации. Более одной трети регионов страны уже утвердили необходимые нормативные акты на своем уровне. Среди территорий, где документы приняты, — Московская область и другие важные субъекты, играющие ключевую роль в развитии креативного сектора российской экономики.

«Минкультуры России поддерживает научные и цифровые инновации, реализует образовательные, культурные программы и творческие проекты, развивает и модернизирует инфраструктуру культуры. Напомню, при нашей поддержке по всей стране создаются школы креативных индустрий. Творческие индустрии смело идут в ногу со временем, осмысливают актуальные события и отстаивают нашу культурную идентичность на российском и международном уровнях. Безусловно, в этом процессе нам крайне важно объединять различные направления и ресурсы, создавать новое на стыке разных сфер деятельности и находить новые возможности для развития. Креативная сфера объединяет не только культуру, но и экономику, технологии, образование. Она требует межведомственного взаимодействия и интеграции», - сказала статс-секретарь – заместитель Министра культуры РФ Жанна Алексеева.

Вице-президент в общероссийском объединении «Союз женщин России» и возглавляющая его подмосковное отделение Екатерина Богдасарова акцентировала внимание на значимости Московской области и ее влиянии на российскую культуру.

«Московская область бережно хранит традиции, передаваемые из поколения в поколение. Подмосковные бренды известны не только в России, но во всем мире: лаковая миниатюра Федоскино, расписные подносы Жостово, бело-синяя Гжель, Дулевский фарфор, Павлопосадские платки и Клинская елочная игрушка. Особую роль играют мастера-художники, носители традиций. Когда есть учитель, наставник – найдется обязательно и ученик, а значит нить времен не будет прервана», – сказала Богдасарова.

Принятие резолюции

Важнейшим результатом форума стало утверждение Резолюции, объявляющей о формировании Культурно-индустриального комплекса – новаторской сферы, предназначенной для интеграции производственных, образовательных и творческих секторов. Его работа будет сфокусирована на создании продукции в областях дизайна, текстиля, архитектуры и промышленности, с акцентом на российскую производственную платформу.

Данная Резолюция будет передана в соответствующие государственные структуры для последующего изучения и включения в государственные инициативы.

«Создание Культурно-промышленного комплекса – это не просто экономическая задача. Перед лицом попыток «отмены» русской культуры за рубежом, эта работа приобретает особое значение. Именно эти внешние вызовы консолидировали наши силы, направив их на укрепление исконных русских традиций. Культурно-промышленный комплекс – это наш деятельный и созидательный ответ на вопрос, как сделать наше великое наследие живым, актуальным и востребованным в 21 веке. Мы стоим на пороге формирования нового рынка, который соединит мудрость предков и энергию молодых талантов, сохранит традиции через их развитие. Это наш путь к тому, чтобы культура стала настоящим драйвером роста и гордостью всей России», – поделилась председатель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина.

«Иволга» – это объединение промышленников и предпринимателей, выступающее независимой силой, консолидирующей российских бизнесменов для активизации экономической деятельности, усиления социальной и юридической защиты предпринимательского сообщества и улучшения имиджа российского бизнеса. Организация содействует обновлению и укреплению национальной индустрии, прогрессу российской экономики на основе честной конкуренции, социальной ответственности и свободы предпринимательской инициативы.

Значительное внимание уделяется поддержке инновационных проектов, начинающих предприятий и молодых фирм, которым оказывается содействие в привлечении финансирования и экспертной поддержки.

Объединение предоставляет своим участникам консультационные, организационно-юридические и информационные услуги, формирует базы данных и платформы для обмена коммерческой информацией. В рамках организации проводятся конференции, бизнес-миссии и экспозиции, способствующие налаживанию новых партнерских отношений и продвижению российских товаров и услуг за рубежом. Ключевая задача объединения – комплексное развитие экономики страны, создание благоприятной среды для работы, предпринимательской деятельности и достойного уровня жизни граждан России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.