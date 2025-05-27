Финская Котка приобрела русскую крепость за один евро

Этот уникальный памятник русской военной истории, расположенный на 50 гектарах и включающий около 20 построек, перешел в муниципальную собственность за чисто номинальную сумму.

Крепость, служившая военным целям на протяжении двух столетий и два десятилетия находившаяся в заброшенном состоянии, теперь получит новую жизнь. Общий бюджет реставрационных работ оценивается в 18 миллионов евро. На первом этапе уже выделено 120 тысяч евро — 100 тысяч на первоочередные ремонтные работы и 20 тысяч на создание экологической тропы.

В планах городских властей и местной ассоциации «Друзья крепости Кюминлинна», много лет боровшейся за сохранение памятника, создание на территории крепости музейного комплекса с концертными площадками, кафе и развитой туристической инфраструктурой. В перспективе объект станет доступен для свободного посещения, хотя первоначально экскурсии будут проводиться только в сопровождении гидов.

Этот архитектурный ансамбль, включающий казармы и офицерское здание, напоминает о русском периоде в истории Финляндии, когда в регионе строились оборонительные сооружения для защиты от шведской угрозы. Расположенная на полпути между Выборгом и Хельсинки, Котка сама возникла в 1878 году как город при подобных русских укреплениях. Теперь один из этих исторических объектов получит шанс на второе рождение.