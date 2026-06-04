Финал школьной лиги «Театральный поединок» пройдет 6 июня

Финал III сезона молодежного проекта «Театральный поединок. Школьная лига» состоится 6 июня в Кинопарке Москино в Новой Москве. В третьем сезоне приняли участие более 80 коллективов из 45 населенных пунктов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В решающем поединке встретятся три школьных театра: коллектив «Театр на английском языке» из Котельников, химкинский молодежный театр МБКТ и коллектив «Прима» из микрорайона Сходня в Химках. По итогам игры команды распределят места на пьедестале почета.

Для участников сезона подготовлена образовательная и творческая программа. Художественные руководители и педагоги смогут принять участие в «Лаборатории театра» с экспертами в области театральной педагогики и режиссуры.

Арбитрами выступят деятели российского театрального искусства. В финале также примут участие школьные театры из разных городов Московской области. Вечер завершится церемонией закрытия сезона и награждением участников, финалистов и победителей. Начало мероприятия — в 16:00. Финал пройдет по адресу: Москва, Троицкий административный округ, Краснопахорский район, квартал № 107, улица Татьяны Лиозновой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.