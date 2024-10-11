Павловопосадский фильм «Тайна старинных часов» представлен на фестивале «Братина»

Фильм «Тайна старинных часов», который был сделан творческой группой из Павловского Посада, был представлен на фестивале «Братина», сказали в пресс-служба администрации муниципалитета.

Фестиваль медийного творчества «Братина» в этом году объединил огромное количество профессиональных журналистов со всей России и дружественных стран. В течение трех дней в одном из городов Подмосковья сотрудники медиасферы представляют свои творческие работы, рассказывают о своих городах.

Павловопосадский телеканал «Радуга» в первый же день фестиваля представил фильм «Тайна старинных часов» студентам ВГИКА местного филиала. Фильм снят творческими студиями и объединениями Павловского Посада, с целью глубже познакомить его граждан об истории родного края.

«Хочу отметить, что мероприятие прошло на пике положительных эмоций и было очень ответственным, ведь в зале сидели будущие кинооператоры, фотографы, режиссеры, сценаристы, мультипликаторы, звукорежиссёры. Это будущее нашего кинематографа. Аплодисменты от тех, кто знает всю кухню кинопроизводства, особенные», — отметила создатель и творческий вдохновитель фильма «Тайна старинных часов», директор-главный редактор Телеканала «Радуга», депутат Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Анна Суница.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.