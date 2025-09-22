Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» запретили в Молдове
Трансляция комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» запрещена в Молдове
Трансляция комедийного фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» на территории Молдовы признана недопустимой, сообщает Sputnik.
Ленту запретили в соответствии со ст. 17 ч. (4) п.а) Кодекса об аудиовизуальных услугах страны.
Данное решение обосновано присутствием в киноленте милитаристского контекста и политического содержания.
«А ведь действительно. Особенно это не толерантное от Шпака: „Гитлер капут!“» — отмечается в сообщении.