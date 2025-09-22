Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» запретили в Молдове

сегодня в 18:01

Ленту запретили в соответствии со ст. 17 ч. (4) п.а) Кодекса об аудиовизуальных услугах страны.

Данное решение обосновано присутствием в киноленте милитаристского контекста и политического содержания.

«А ведь действительно. Особенно это не толерантное от Шпака: „Гитлер капут!“» — отмечается в сообщении.