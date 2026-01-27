Фильм Бекмамбетова скинул «Аватар 3» с вершины проката в США

Научно-фантастический триллер Тимура Бекмамбетова «Милосердие» (Mercy) занял топ американского кинопроката. Картине удалось обойти даже «Аватар: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона, сообщает « Царьград » со ссылкой на материал Variety.

В фильме российского режиссера снялись в том числе Крис Пратт и Ребекка Фергюсон. Картина заняла первое место в кассовом рейтинге в Соединенных Штатах. «Милосердию» удалось прервать пятинедельное лидерство «Аватара 3» от Кэмерона.

За дебютный уик-энд фильм собрал примерно 11 млн долларов. Это случилось на фоне сильного зимнего шторма, из-за которого света лишились около 1 млн домов. Некоторые кинотеатры были закрыты.

Фильм интересен тем, что стал одним из первых студийных, где в некоторых массовых сценах и персонажах на фоне использовали генеративный искусственный интеллект. Картина стала вторым успехом Бекмамбетова в Голливуде. В 2008 году его фильм «Особо опасен» с Анджелиной Джоли собрал в мировом прокате около 340 млн долларов.

