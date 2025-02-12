Фильм «Аничковский рай» представили в Петербурге
В театрально-концертном комплексе «Карнавал» прошла премьера 11-го документального фильма издания «Петербургский дневник» под названием «Аничковский рай» (12+). Этот фильм посвящен 88-летию Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных, сообщает газета «Петербургский дневник».
Генеральный директор АО «Петроцентр» и главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов рассказал, что идея создания этого фильма возникла вдали от Петербурга, в Самарканде. Во время встречи с главой Аничкова дворца они обсудили, как много людей связывает это уникальное место. Он поделился своими воспоминаниями, она — своими, и вместе они пришли к выводу, что это стоит рассказать широкой аудитории. Так родилась идея фильма.
Генеральный директор Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных Мария Катунова отметила, что хотя 88 лет — это не юбилей, но все равно достаточно значимая дата. Она поблагодарила команду за работу и вручила ей памятные часы Аничкова дворца.
«Аничковский рай» рассказывает о том, как Дворец стал важным центром для творческих и научных кадров города с момента своего открытия в 1934 году. Фильм можно будет увидеть на сайте и в соцсетях «Петербургского дневника».