Фильм «Аничковский рай» представили в Петербурге

Генеральный директор АО «Петроцентр» и главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов рассказал, что идея создания этого фильма возникла вдали от Петербурга, в Самарканде. Во время встречи с главой Аничкова дворца они обсудили, как много людей связывает это уникальное место. Он поделился своими воспоминаниями, она — своими, и вместе они пришли к выводу, что это стоит рассказать широкой аудитории. Так родилась идея фильма.

Генеральный директор Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных Мария Катунова отметила, что хотя 88 лет — это не юбилей, но все равно достаточно значимая дата. Она поблагодарила команду за работу и вручила ей памятные часы Аничкова дворца.

«Аничковский рай» рассказывает о том, как Дворец стал важным центром для творческих и научных кадров города с момента своего открытия в 1934 году. Фильм можно будет увидеть на сайте и в соцсетях «Петербургского дневника».