Фигуристка из Раменского округа заняла второе место гран-при

сегодня в 17:12

Фигуристка Ольга Демина из Раменского округа заняла второе место гран-при на фестивале «Хрустальный лед», который завершился 23 февраля в Пушкино. Гала-концерт прошел на катке центрального городского парка в рамках проекта «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль по фигурному катанию «Хрустальный лед» прошел под руководством Ильи Авербуха в рамках проекта команды губернатора Московской области «Зима в Подмосковье». В отборочных этапах приняли участие сотни фигуристов-любителей со всего региона.

Заключительный гала-концерт состоялся 23 февраля на катке центрального городского парка Пушкино. Участники представили лучшие номера, подготовленные в ходе конкурсной программы.

Ольга Демина из Раменского округа успешно прошла все отборочные этапы и выступила в финале, заняв второе место Гран-при. Она регулярно участвует в любительских соревнованиях по фигурному катанию и демонстрирует стабильные результаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.