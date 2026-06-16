Фиджитал-проект «Удобный город» представил выставку «Добро как искусство»

Фиджитал-проект научного волонтерства «Удобный город» представил цифровую Science Art-коллекцию «Добро как искусство» — выставку на стыке исследований, нейротехнологий, генеративного искусства и волонтерского опыта, передает пресс-служба организаторов.

В центре проекта молодые волонтеры разных направлений: от медицины и спорта до экологии, просвещения и науки. Участники рассказывали, что такое добро лично для них, через воспоминания, поступки, эмоции и реальные истории помощи.

Интервью с волонтерами проводили ученый-когнитивист и профессиональный журналист. Такой подход позволил соединить исследовательскую точность с бережной работой с личными историями участников.

Во время интервью команда проекта использовала майндтрекинг (ЭЭГ) — технологию, которая помогает фиксировать эмоциональный отклик человека в момент рассказа. Затем наиболее выразительные фрагменты данных превращались в уникальные числовые параметры генерации. На их основе нейросеть создавала визуальные образы.

Так появилась коллекция из 10 цифровых работ. Каждая из них соединяет три слоя: личную историю волонтера, исследовательские данные и художественную интерпретацию.

Для научного волонтерства это важный пример того, как добровольцы могут быть не только участниками просветительских мероприятий, но и соавторами исследовательского процесса. Их опыт, эмоции и личные смыслы становятся частью данных, а данные — основой для нового художественного высказывания.

Для направления «наука как искусство» выставка показывает, что Science Art — это еще один эффективный способ говорить о сложных процессах понятным языком: через образ, эмоцию и личную историю. Такой формат помогает зрителю увидеть, что за технологиями всегда стоит человек.

«Добро как искусство» стало частью направления «Удобного города» Art&Science BRICS+, которое объединяет цифровые, исследовательские и культурно-просветительские проекты на стыке науки, искусства и международного гуманитарного диалога. В это направление уже входят выставка «Символы БРИКС», а также экологическая выставка современного искусства, представленная в том числе в Лувре.

Выставка проходит на площадке Библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино при поддержке партнеров проекта: Десятилетия науки и технологий, Международной медиасети TV BRICS, РИАМО, Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей и Библиотеки иностранной литературы.

Коллекция «Добро как искусство» обращается к теме общечеловеческих ценностей. Добро здесь представлено не как абстрактное понятие, а как действие, забота, взаимодействие, радость, созидание и вклад в будущее.

Выставка открывает Юбилейную неделю БРИКС, приуроченную к 20-летию объединения, и становится частью международного разговора о смыслах, которые объединяют людей разных стран, культур и поколений.

Фиджитал-проект «Удобный город» реализуется в рамках инициативы «Научное волонтерство» Десятилетия науки и технологий. Команда проекта развивает практики, в которых искусственный интеллект, VR/AR, майндтрекинг, айтрекинг и цифровые платформы становятся инструментами исследований, просвещения и вовлечения людей в науку.