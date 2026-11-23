Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал в соцсетях о победе фестиваля в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел».

В этом году фестиваль посетили более 52 тысяч человек. Он объединил более тысячи мастеров и художников, а также 58 предприятий народных художественных промыслов из 17 регионов России и Республики Беларусь.

«Семенов давно стал настоящей столицей золотой хохломы. Мне особенно приятно видеть, как фестиваль с каждым годом привлекает все больше внимания к нашим мастерам, их удивительным работам и самому городу», — отметил Никитин.

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