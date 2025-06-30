Фестиваль «Знай. Люби. Гордись. Приумножай» прошел в Балашихе

В День молодежи в Пестовском парке Балашихи собрались представители молодежи из 30 муниципалитетов Подмосковья, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для гостей подготовили разнообразную и насыщенную программу, организатором которой выступает министерство информации и молодежной политики Московской области.

Гостей и жителей округа приветствовал глава Балашихи Сергей Юров. Вместе с первым заместителем министра информации и молодежной политики Московской области Ольгой Гребенщиковой он наградил самых активных представителей молодежи.

«Сегодня в Пестовском парке проходит областной День молодежи. Это кульминация праздника, который проводится на территории всего Подмосковья. Ранее прошел большой форум, в котором принимали участие активные ребята. Завершающим этапом стал этот фестиваль. Приятно, что ребята активно участвуют в жизни своих городов. Это и патриотические мероприятия и различные проекты. Все, что делается в Подмосковье, делается для молодежи. Поздравляю ребят с праздником! Желаю быть активными! Только вперед!» — сказал Сергей Юров.

Фестиваль «Знай. Люби. Гордись. Приумножай» объединил четыре ключевых аспекта: знание истории страны и гордость за достижения дедов и прадедов, уважения к традициям и сохранение памяти, любви к Родине через личную вовлечённость и ответственность, переход к созидательной активности, которая приумножит те достижения, которыми богата Россия.

Активности в Пестовском парке продлятся до 20.00. Гостей праздника ждут встреча с представителями Ассоциации ветеранов СВО, творческие мастер-классы, викторины от Движения Первых Московской области, спортивные площадки, где все желающие смогут проверить свои силы в турнирах по баскетболу, уличному футболу, bmx и фристайлу. Центральным событием фестиваля станет концерт молодых популярных российских исполнителей.

«Я поздравляю вас с Днем молодежи. В Подмосковье все делается для молодежи — есть много мест для отдыха, развитая транспортная инфраструктура, рабочие места. Словом, все для вашей удобной, комфортной, достойной и счастливой молодости. Все, чтобы вы здесь жили, работали, развивались, растили своих детей. Помните, что будущее Подмосковья и нашей великой России в ваших руках», — сказала Ольга Гребенщикова.

В этом году День молодежи впервые под лозунгом «Знай. Люби. Гордись. Приумножай» охватит все регионы страны. В Московской области праздничные фестивали проходят в 45 муниципалитетах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.