Фестиваль VK Fest переведут на жестовый язык

Фестиваль VK Fest станет доступнее для людей с ограниченными возможностями. В частности, выступления на Синей сцене и Синей дорожке переведут на русский жестовый язык, сообщили в пресс-службе соцсети «ВКонтакте».

Также видеотрансляцию масштабного события проведут на языке жестов для глухих и слабослышащих. Помогать в этом будут эксперты московского театра неслышащих актеров «Недослов», а также переводчицы Катерина Кононенко, Мария Зизина, Маргарита Старцева.

Вскоре организаторы также создадут версию официального сайта vkfest.ru, доступную для людей с нарушениями зрения.

Помимо этого, посетителям предлагается поддержать благотворительные организации путем приобретения «Добрых билетов» от VK Добра, которые будут стоить на 100 рублей дороже обычных.

Руководитель VK Fest Зоя Новикова отметила, что в минувшем году мероприятие посетили 800 маломобильных гостей, а трансляция на жестовом языке собрала свыше 8 млн просмотров.

«Для нас важно, чтобы каждый желающий чувствовал себя комфортно на VK Fest. И не менее важна для нас помощь подопечным фондов, которые мы поддерживаем с помощью „Добрых билетов“», — подчеркнула она.

VK Fest организуют в Уфе, Красноярске, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Зрители своими глазами выступления многих звезд — группы 25/17, Тимати, Басты, «Каспийского Груза», Евы Польны и других.