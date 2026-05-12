Фестиваль усадебной культуры пройдет в Дубровицах 16 мая

Фестиваль «XVII–XXI. Губернское событие» пройдет 16 мая в поселке Дубровицы городского округа Подольск. Гостей ждут концерты, ярмарка, лекции и исторические прогулки на территории усадьбы Голицыных и в Липовом парке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль начнется в 12:00 в культурно-просветительском центре «Дубровицы». Здесь состоится открытие и пройдут конкурсы театров мод, романса и исторического танца, а также лекции об истории подмосковных усадеб.

С 12:00 на площади усадьбы Голицыных заработает ярмарка декоративно-прикладного искусства. Для гостей подготовят угощения, будут работать кафе и фудтраки, детские аттракционы и фотозоны. В это же время на Певческом поле пройдет народное гуляние с выступлениями фольклорных и театральных коллективов, выставка подольских художников, пленэр, читальный зал и мастер-классы. Запланирована авторская программа Г. Сеничевой «О чем молчит Цветаевский камень».

В 13:00 в Липовом парке и на Певческом поле состоится «Прогулка с классикой» с участием театральных коллективов. Гости смогут поучаствовать в интерактивных программах, узнать о «языке цветов» и «языке веера». В 14:30 у колокольни храма Знамения Богородицы пройдет фестиваль колокольного звона.

Мероприятие продлится до 16:00. Вход свободный. Возрастное ограничение 0+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.