Фестиваль уличных культур пройдет в Павловском Посаде 20 июня

Фото - © Управление по культуре, спорту и работе с молодежью

Фестиваль уличных культур «Стоп-кадр» состоится 20 июня в сквере дома-музея В. В. Тихонова в Павловском Посаде. Гостей ждут конкурсы граффити, рисунков и фотографии, а также музыкальная и развлекательная программа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль пройдет 20 июня в 15:00 на территории сквера Дома-музея В. В. Тихонова. В конкурсе граффити примут участие художники старше 18 лет, работающие в жанре настенной живописи. Для жителей подготовлен конкурс рисунков «Мой любимый киногерой» для участников от 5 до 99 лет, а также фотоконкурс «Стоп-кадр», к которому смогут присоединиться все посетители мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.