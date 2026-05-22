Фестиваль театров малых городов пройдет в Сергиевом Посаде

С 26 мая по 3 июня в Сергиевом Посаде состоится ХХIII фестиваль театров малых городов России. В городе покажут 15 спектаклей ведущих театров страны, а также проведут лекции и мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергиев Посад станет одной из главных театральных площадок страны. В округе пройдут показы 15 спектаклей в постановке ведущих театров из разных регионов России. Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, фонда «Театральные инициативы» и Театра Наций Евгения Миронова. Инициатором проведения события в городе выступил депутат Госдумы, член генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Пахомов.

В программу вошли не только спектакли, но и лекции, дискуссии и мастер-классы для профессионального сообщества и зрителей. Жюри фестиваля возглавит художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев.

Открытие состоится 26 мая на Советской площади, где выступит Петр Налич. В этот же день Театр Наций представит на сцене Дворца культуры имени Ю. Гагарина спектакль «Кто боится Вирджинии Вулф?» с участием Евгения Миронова, Агриппины Стекловой и Марии Смольниковой. Показы также пройдут в ОДЦ «Октябрь» и в «Театральном ковчеге в Дубраве». Афиша размещена на официальном сайте фестиваля.

