Фестиваль «Талант без границ» прошел в Сергиевом Посаде

Фестиваль «Талант без границ» в 35-й раз прошел во Дворце культуры имени Гагарина в Сергиевом Посаде. В этом году на участие подали более 2 тыс. заявок из Москвы, Подмосковья, Костромы, Иванова и Ярославля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль состоялся в два этапа. По итогам заочного отбора во второй тур прошли более 1,6 тыс. участников, которые представили номера в десяти номинациях. Для руководителей коллективов организовали круглые столы с участием членов жюри.

В очном туре выступили 116 хореографических коллективов, 30 вокальных ансамблей, 95 сольных исполнителей, а также 40 гимнастов и артистов оригинального жанра. Участники соревновались в пяти возрастных категориях — от дошкольников до конкурсантов старше 26 лет.

Работы оценивало профессиональное жюри, в которое вошли хореограф и участник шоу «Танцы на ТНТ» Виктор Парников, заслуженный артист России Александр Левшин, мастер спорта по спортивной гимнастике Дмитрий Шалахов, а также педагоги, балетмейстеры и международные эксперты по вокалу и цирковому искусству.

Гран-при получили ансамбль русской песни «Сударушка» из Наро-Фоминского городского округа и вокалистка Виктория Давлетшина из Серпухова. Лауреатам I, II и III степени вручили дипломы министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.