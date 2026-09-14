Фестиваль «Ступинская застолица» прошел в парке Ступино

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Гастрономический фестиваль «Ступинская застолица, или овощной разгуляй» прошел 12 сентября в парке имени Н. Островского в Ступино и объединил местных аграриев, учреждения культуры и жителей округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гастрономический фестиваль «Ступинская застолица, или овощной разгуляй» состоялся 12 сентября в парке культуры и отдыха имени Н. Островского. Праздничные площадки посетили глава городского округа Ступино Сергей Мужальских и депутат Московской областной думы Андрей Голубев.

Центральной темой фестиваля стало сельское хозяйство. Местные производители представили продукцию и рассказали о работе предприятий. Ступинский округ занимает второе место в Московской области по суточному валовому надою молока.

«Ступинскому округу есть чем гордиться. Наши сельхозпроизводители развивают предприятия, внедряют современные технологии и обеспечивают жителей качественной продукцией», — отметил Сергей Мужальских.

Учреждения культуры подготовили тематические площадки, посвященные девяти народам России. Гости познакомились с национальными блюдами, традициями и культурой разных народов страны.

«2026 год объявлен Годом единства народов России, поэтому для нас было особенно важно отразить эту тему в программе фестиваля», — отметила директор культурно-творческого центра Ирина Ухабова.

Для гостей организовали мастер-классы, интерактивные площадки, спортивные игры, выставку овощных композиций и фотозоны. На центральной аллее работали «Урожайные ряды» с сезонной продукцией и угощениями. Сергей Мужальских и Андрей Голубев поблагодарили сельхозпроизводителей, работников культуры и организаторов праздника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.