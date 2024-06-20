«Фестиваль спортивного кино» завершился в Подмосковье

В ходе фестиваля были показаны полнометражные документальные кинокартины: «Блокадный футбол», «Динамо. Ленинград» и «Девочка из блокадного Ленинграда», показ которых был приурочен к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Кинокартины показывали в регионе ребятам с 20 мая по 20 июня.

По словам депутата Госдумы, координатора федерального партпроекта«Детский спорт» Ирины Родниной, «Фестиваль спортивного кино» очень важный проект, который проходит под эгидой «Единой России». Он знакомит молодежь с героическими страницами биографии Советских и Российских спортсменов-патриотов.

«Всего за весь период проведения спортивных кинопоказов, а их прошло более 90, эти замечательные патриотичные картины увидели более 5 тысяч человек. Показ документальных фильмов о Великой Отечественной войне для детей крайне важен, особенно в наше непростое время, когда наши бойцы на передовой отстаивают интересы России. Эти картины помогают по-настоящему прочувствовать и понять, через что пришлось пройти нашему народу, чтобы одержать Победу. Кроме того, они рассказывают о выдающихся спортсменах и уникальных исторических событиях в мире спорта. Транслируются кинокартины в региональных образовательных учреждениях, а в просмотре вместе с учащимися и последующем разборе сюжетов участвуют депутаты от „Единой России“», — рассказала Ирина Роднина.

Так, в Дзержинском заключающий кинопоказ прошел в спортивной школе «Орбита». Члены местного отделения партии показали ребятам фильм «Девочка из блокадного Ленинграда», рассказывающий про Олимпийскую чемпионку, награжденную медалью «За оборону Ленинграда» Галину Зыбину.

В Павловском посаде в Доме культуры им. А. С. Потапова для воспитанников детских оздоровительных лагерей и начинающих футболистов прошел последний в этом сезоне показ документального фильма «Динамо. Ленинград». Он раскрывает ключевые моменты в истории клуба: его основание, завоеванные титулы, знаменитый блокадный матч, вдохновивший жителей осажденного города, а также периоды успехов и трудностей. Также было рассказано как в осажденном Ленинграде 31 мая 1942 года на стадионе «Динамо» прошел футбольный матч между командами «Динамо» и Ленинградского металлического завода (ЛМЗ). Этот матч, сыгранный в тяжелейших условиях блокады, символизировал непокоренность города. На следующий день репортаж о матче, завершившимся со счетом 6:0 в пользу «Динамо», транслировался на передовые позиции, демонстрируя несгибаемый дух жителей Ленинграда.

Исторические уроки через кино прошли и в Балашихе. Для детей и школьников был представлен фильм «Блокадный футбол», который рассказывает о важности спорта и стойкости духа в трудные времена.

Мероприятие прошло в городской библиотеке имени Андрея Белого и собрало множество зрителей, включая активистов эколагеря, волонтеров Подмосковья и молодогвардейцев.

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