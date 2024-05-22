Фестиваль современной поэзии «Русский слог» состоится в Подмосковье

С 6 по 8 июня в десяти городских округах Московской области состоится фестиваль современной поэзии «Русский слог». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

На мероприятия фестиваля в городские округа Балашиха, Егорьевск, Коломна, Королев, Красногорск, Ступино, а также Ленинский, Орехово-Зуевский, Раменский и Сергиево-Посадский округа съедутся поэты со всей России. Возраст участников фестиваля — от 18 до 45 лет. Ежедневные мероприятия будут проходить в трех разных формах: творческие лаборатории, публичные чтения и уличные чтения.

Организаторы проекта подготовили программу, которая позволит показать многогранность участников. Оценивать их работу будет экспертный совет, в состав которого вошли известные писатели, поэты, литературные критики, публицисты, члены Союза писателей России и другие мастера русского слова. Мастера поделятся своим опытом с начинающими поэтами, дадут ценные наставления и окажут поддержку выступающим.

«Русский слог» — это первый подобный фестиваль, организованный для начинающих поэтов не только Московской области, но и всей страны. Организаторы уверены, что он может стать хорошим стартом для ежегодного проведения таких мероприятий.

Больше информации о фестивале размещено в соцсетях мероприятия: Telegram и ВКонтакте.

Проект реализуется за счет средств фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества и бюджета Московской области, при поддержке министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области и министерства культуры и туризма Московской области. Организатор — АНО «Содействие развитию культуры и массовых коммуникаций «Культурный регион». Генеральный партнер проекта — ГАУК МО «Московская губернская универсальная библиотека». Информационный партнер проекта — «Литературная газета».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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