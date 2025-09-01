Фестиваль современной культуры «Малевич» прошел в парке Одинцовского округа

30 и 31 августа в парке Малевича Одинцовского округа прошел первый фестиваль современной культуры «Малевич», посвященный переосмыслению идей русского авангарда в различных художественных формах. За два дня фестиваль посетили более 30 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости фестиваля участвовали в читках и перформативных практиках, стали свидетелями премьеры нового арт-объекта Николая Полисского «Супрематический лес», слушали лекции и дискуссии об авангарде, участвовали в мастерских для детей, а также посетили концерты Элли на маковом поле, Zventa Sventana, музыканта тима ищет свет, пианиста Николы Мельникова и ансамбля Octo Ensemble, оркестра Cinematica под управлением Глеба Андрианова и других музыкантов. Фестиваль прошел при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Организатором выступила автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков», куратор проекта — бюро «Никола-Ленивец».

«Мы провели первый подмосковный фестиваль современной культуры «Малевич», и мероприятие смело можно назвать прорывным. Три года назад было очень много вопросов про парк Малевича: почему он так назван, почему Григорий Орехов создал входную группу с отсылкой к черному квадрату. В 2022 году при поддержке Третьяковской галереи с участием кураторов Ксении Новохатько и Ирины Горловой родился проект арт-объектов на территории парка Малевича, что стало ответом на вопрос, при чем тут Малевич? Парк Малевича стал арт-парком. Наш фестиваль — это кульминация нескольких лет работы в этом ключе. Мы хотим объяснить, показать и дать возможность широкой аудитории проникнуться идеями авангарда, супрематизма — неотъемлемой части русской культуры. И самое главное в нашей миссии — открытие авангарда для молодежи. Вместе с тем фестиваль направлен на семейную аудиторию, мы делаем на это особый акцент, что в целом, очень перекликается с философией, которую мы закладываем в развитие подмосковных парков, когда любой из членов семьи может найти занятие по душе. Как было и на фестивале «Малевич», — сказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Особое место в программе заняло открытие нового арт-объекта Николая Полисского «Супрематический лес». Инсталляция высотой более 12 метров была создана специально к фестивалю из 2 тыс. палок орешника. Центральным элементом композиции стал объемный черный куб — воплощение «Черного квадрата» Казимира Малевича. После завершения фестиваля объект остался в коллекции парка Малевича.

Программа «Ноль форм, ноль чувств», подготовленная куратором Кариной Хворостовой, преобразила арт-объекты парка в площадки для поэтических чтений, перформансов, танцевальных практик и мультимедийных инсталляций. Скульптура Игоря Шелковского «Человек бегущий» стала сценой для поэтических чтений «Победа над августом» с участием Егора Зайцева, Антона Кирилловского, Софии Петровой и Анны Потебни, а также местом проведения танцевальной практики буто под руководством хореографа Никиты Петрова. Объект Леонида Тишкова «Частное солнце» превратился в пространство для перформанса-сторителлинга «Зеленый лес — красное солнце» о Михаиле Матюшине в постановке Александры Никитиной при участии драматурга Элины Петровой. Здесь же прошла театрализованная читка трактата Малевича «Лень как действительная истина человечества» в постановке Полины Кардымон, драматургом выступил Егор Зайцев. У объекта «Человек сидящий» была представлена аудиовизуальная инсталляция Олега Макарова и Николая Попова в сотрудничестве с инженерами центра электроакустической музыки.

«Совместно с Министерством культуры и туризма Московской области и АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» мы представили пилотный проект. Мы работаем с большим искусством для неподготовленного зрителя, поэтому должны были учесть и продумать все точки зрения. Здесь, в парке, уже присутствовала масштабная коллекция арт-объектов, авторам которых очень важно было отдать дань уважения. Куратор Карина Хворостова придумала событийную программу «Ноль форм, ноль чувств», на которой зрители увидели театральные читки, перформансы, прекрасную светозвуковую инсталляцию Николая Попова с человеком сидящим. Музыкальную программу очень тонко переосмыслил Иван Полисский. Также была подготовлена большая детская программа «Будь как Казимир». А на вопрос, при чем здесь Малевич, ответила наша образовательная программа под кураторством Ирины Герасимовой. Мы надеемся, что фестиваль станет ежегодным и мы будем наполнять эту прекрасную территорию новым контекстом», — сказала генеральный продюсер фестиваля «Малевич» Юлия Бычкова.

Музыкальная сцена «Квадрат звука», созданная студией Radugadesign, объединила физические конструкции и цифровое пространство: динамический визуальный контент на основе композиций Казимира Малевича 1915–1917 годов стал равноправным участником действия, а свет и проекции вступали в диалог с музыкантами и зрителями.

Образовательная программа «При чем тут Малевич?» под кураторством журналиста и арт-критика Ирины Герасимовой собрала искусствоведа Кирилла Светлякова, куратора центра «Зотов» Дмитрия Никишова, музейного архитектора Юлию Наполову, художника Николая Полисского, продюсера фестиваля Юлию Бычкову и других спикеров, которые рассказывали о наследии авангарда и его современном прочтении.

Детская программа «Будь как Казимир» познакомила детей и подростков с супрематизмом, фовизмом и конструктивизмом. В первый день фестиваля Музей Москвы провел серию мастер-классов, на которых участники создавали авангардные жилетки в духе картин Казимира Малевича, супрематические коллажи, самодельные музыкальные инструменты и костюмы «супрематических спортсменов». Во второй день центр «Зотов» представил мастерские по изготовлению марионеток и открыток в супрематической стилистике, предложил участникам создать «посуду будущего» из картона и организовал лекции о том, как говорить с детьми об искусстве и рассматривать портрет в историческом и современном контексте.

Зрителям также представили выставку проектов победителей конкурса «Символы Подмосковья», организованного АНО «МосОблПарк». Экспертом конкурса выступило бюро «Никола-Ленивец», а куратором — публицист, соучредитель архитектурного журнала «Проект Россия» Анатолий Белов. Цель конкурса — найти новые художественные формы, отражающие идентичность региона и богатство культурных традиций Подмосковья. Победителями номинации «Область смыслов» стали Александра Журавлева и бюро «Остоженка» (Павел Журавлев, София Боброва, Максимилиан Мосешвили), Антон Чумак, Дмитрий Шабалин, Александра Weld Queen и Иван Калиничев, Дмитрий Ликин (бюро Wowhaus), бюро «Комов и Партнеры» (Алексей Комов, Алексей Беляев-Гинтовт), бюро Manipulazione Internazionale (Михаил Скворцов, Олег Поддубный, Алексей Клинских) и Анна Щетинина. В номинации «Конструктор Подмосковья» победил проект бюро «Диалектика» под лозунгом «Крылья Подмосковья».

На территории фестиваля также работали арт-маркет «Супрематизм вещей» и фуд-корт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.