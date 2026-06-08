Фестиваль «Шкинь-опера» в Коломне собрал 27 тыс гостей

Юбилейный пятый фестиваль «Шкинь-опера» прошел 6 июня в селе Шкинь городского округа Коломна и собрал почти 27 тыс. зрителей. Гости увидели выступления ведущих музыкальных коллективов страны и тематические площадки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль стал одним из крупнейших культурных событий губернаторского проекта «Лето в Подмосковье». С каждым годом он привлекает все больше участников и зрителей.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев подчеркнул значимость мероприятия.

«Этот фестиваль дарит каждому из нас возможность прикоснуться к великой истории и культуре нашего государства. Он напоминает о непреходящих ценностях — Родине, вере, семье, правде и воле», — отметил Александр Гречищев.

В этом году программа объединила литературное наследие Александра Пушкина и музыкальное искусство разных направлений — от оперы и симфонической классики до народного творчества. На площади перед Свято-Духовским храмом прошли народные гулянья, а на главной сцене выступили Государственная академическая симфоническая капелла России, академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, оркестр русских народных инструментов имени Н. П. Будашкина, заслуженный артист России Дмитрий Дюжев и другие исполнители.

Новинкой фестиваля стала площадка киностудии «Союзмультфильм». Специальную программу подготовили к 90-летию студии. Также для гостей работали гастрономические лавки, ярмарка сувениров от местных мастеров и интерактивный исторический музей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.