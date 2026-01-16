Фестиваль «Русский холодец» пройдет 31 января 2026 года в Павловском Посаде

В Павлово-Посадском городском округе 31 января 2026 года состоится 13-й зимний фестиваль «Русский холодец» в парке «Меленки», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль «Русский холодец» пройдет в Павлово-Посадском округе 31 января 2026 года с 11:00 до 16:00 в парке «Меленки». В этом году темой праздника станут русские пословицы и поговорки, а девизом — «Поговорка – цветочек, пословица – ягодка!».

Гостей ждет насыщенная программа: конкурсы для всех возрастов, концерт профессиональных и самодеятельных коллективов, анимация для детей и взрослых, а также праздничная ярмарка.

Одним из главных событий станет 5-й юбилейный чемпионат по поеданию холодца. Регистрация участников пройдет на площадке в день фестиваля. Также посетители смогут поучаствовать в турнире по «холодецким шашкам» и забеге «Счастливая подкова». Победителей ждут дипломы и подарки.

Организаторы пригласили жителей и гостей округа провести зимний день вместе с близкими и друзьями на фестивале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.