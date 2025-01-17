Фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили гости из 146 стран

Специалисты изучили посещаемость 35 локаций зимнего московского фестиваля «Путешествие в Рождество» в праздничные и нерабочие дни — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. В общей сложности мероприятие посетили гости из 146 стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщили РИАМО в пресс-службе Цифровой экосистемы МТС.

Восемь локаций расположены в центральной части Москвы, 27 — в различных округах. Наиболее посещаемыми центральными площадками стали локации возле Красной площади: Так, на долю площади Революции пришлось 23%.

На втором месте — переход от площади Революции к Манежной площади и сама Манежная площадь (19% и 14% соответственно). В топ-5 центральных площадок также вошли Тверская площадь (4%) и локация на Кузнецком мосту напротив ЦУМа (3%). Всего на центральные площадки фестиваля пришлось 2/3 от общего числа гостей фестиваля.

В районах Москвы самыми популярными местами для посещения стали кинопарк «Москино» в Троицком административном округе, площадки на улице Профсоюзная в Черемушках, улице Городецкая в Новокосине, на площади Славы в Кузьминках и в парке «Бригантина» в Коптеве. Суммарно на долю окружных площадок пришлось около 14% от всех посетителей.

Такая же доля гостей фестиваля — около 14% от общего числа — пришлась на иностранных гостей из 146 стран ближнего и дальнего зарубежья. Чаще всего фестиваль посещали туристы из Китая, Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана и Ирана.

Наиболее активная возрастная группа — от 35 до 44 лет; 47% посетителей — мужчины, 53% — женщины. Пики посещаемости пришлись на 29 и 30 декабря прошедшего года и на 3 января нового. Самым популярным временем для гуляний стал период с 16 до 18 часов.

«Путешествие в Рождество» — это фестиваль цикла «Московские сезоны». Он включает в себя ярмарочную торговлю, культурную программу и тематическое оформление.