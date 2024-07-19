Фестиваль-путешествие «Достоевский» пройдет в Подмосковье 20 и 21 июля

В эти выходные, 20 и 21 июля, в городском округе Зарайск пройдет фестиваль-путешествие « Достоевский ». Именно в этих краях прошло детство Федора Михайловича. Улицы города, Зарайский кремль, площадь Революции, набережная реки Осетр и другие локации станут центральными площадками мероприятия, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья

Гостей фестиваля ждет насыщенная программа: спектакль-концерт «Бедные люди» с участием народного артиста России, художественного руководителя Театра Наций Евгения Миронова, саунд-спектакль в музее-усадьбе Даровое, спектакль-путешествие по реке Осетр, премьеры для детей и другие театральные постановки.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области дополнили, что на площади Революции для участников будет организована ярмарка с тематическими сувенирами и угощениями по рецептам семьи Достоевских. Местные фермеры приготовят новый вид сыра «юный Федор Михайлович», также посетители смогут попробовать традиционные зарайские коврижки — кексы с пряничным вкусом, и чай из самоваров. В Литературном павильоне пройдет гастрономическая лекция, на которой можно узнать, какие блюда были в меню у писателя, а также о его вкусовых предпочтениях.

Подробная информация о фестивале и программа мероприятия указаны на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.