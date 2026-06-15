Фестиваль «Прогулка с Чеховым» прошел в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске состоялся фестиваль «Прогулка с Чеховым», объединивший театральные коллективы, школьников, волонтеров и жителей округа. Гости увидели литературных персонажей и приняли участие в тематических площадках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль прошел в городском парке Наро-Фоминска и воссоздал атмосферу чеховской эпохи. По аллеям гуляли «дамы с собачками», «городовые» и «три сестры», создавая ощущение оживших страниц произведений писателя. В мероприятии участвовали школьники-волонтеры, сотрудники образовательных учреждений и представители старшего поколения. Для многих из них это стало возможностью почувствовать связь с историей и культурным наследием округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.