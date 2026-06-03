Фестиваль «Проект ПОЭТ» пройдет в Одинцовском округе 6 июня

Литературно-поэтический фестиваль «Проект: ПОЭТ» состоится 6–7 июня в усадьбе Вяземы музея-заповедника А. С. Пушкина в Одинцовском округе. Мероприятие приурочено ко дню рождения поэта и объединит известных артистов, музыкантов и литераторов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль пройдет на территории Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина. В программе примут участие народные артисты России Евгений Князев, Виктор Вержбицкий и Владимир Стеклов, актрисы Ирина Горбачева, Екатерина Волкова и Агния Кузнецова, певец и композитор Петр Налич, дуэты SOCRAT & LERA, Кай и Гетера.

6 июня отдельным событием станут выступления «Литературной гостиной Дмитрия Кравченко» и творческого союза «Волшебный Вторник». На малой сцене прозвучат произведения современных авторов, авторская музыка и поэтические композиции. По традиции будет работать площадка «Открытый микрофон», где любой желающий сможет прочитать собственные тексты или любимые стихи.

Для детей покажут спектакль «Лукоморье» по произведениям Пушкина от продюсерского центра «Триумф». Уличный театр «Сосферас» представит перформансы в парковых зонах усадьбы, а гости смогут встретить персонажей пушкинского мира. Завершится фестиваль показом семейного фильма Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане» под открытым небом, вход свободный.

Программу дополнят фотозоны, гастрономическая аллея и экскурсии по экспозиции музея. Организатором выступает музей-заповедник при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Подробная программа и билеты размещены на сайте музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

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