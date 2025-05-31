Фото - © Официальный Telegram-канал Гимназии им. Е. М. Примакова.

сегодня в 23:38

Фестиваль «По России с любовью» посетили более 2 тыс. гостей

Книжный фестиваль «По России с любовью» посетили 2,5 тыс. человек, сообщается в Telegram-канале Гимназии им. Е. М. Примакова.

На мероприятии были представлены 24 лучших российских и международных издательства.

Отмечается, что фестиваль объединил регионы, книги и людей — через путеводители, созданные гимназистами, мастер-классы, истории и живые встречи с писателями и издателями.

Издатель года по версии гимназистов — детское издательство «Абрикобукс», писатель года — Виктория Ледерман.

Во время фестиваля также прошли спектакли, мастер-классы и встречи с писателями.