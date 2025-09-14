Фестиваль «Пластилиновая ворона» объединил юных мультипликаторов в Егорьевске

Тут состоялся III областной фестиваль имени Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона».

Сегодня он привлекает сотни поклонников анимации по всей стране. Его география впечатляет: более 50 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Тулу, Иваново, Киров, Донецк и, конечно, подмосковные команды. В этот раз на конкурс было представлено свыше 160 анимационных работ в номинациях на актуальные темы: экология, патриотизм, творчество Успенского и другие. Показать свое видение мира, познакомиться с другом фестиваля Григорием Гладковым, вместе с ним еще раз исполнив ту самую, знакомую всем с детства песню, сфотографироваться с Пластилиновой Вороной, научиться творить мультфильмы — все это возможно на фестивале. А началось все с желания увековечить память одного из известнейших детских писателей — уроженца егорьевской земли — Эдуарда Николаевича Успенского, который одним из первых поддержал проект и подарил ему название «Пластилиновая ворона».

Это было в 2018 году, а сегодня — 8 лет спустя — имя Эдуарда Успенского все чаще звучит на городских площадках. Его стихи и сказки читают на «Успенских чтениях» в Центральной библиотеке, его персонажам посвящают мастер-классы в домах культуры муниципалитета, а локации главного парка города — «200 лет Егорьевску» — созданы по мотивам его произведений. Здесь есть домики «Деревни Простоквашино», детские площадки «Ящик с апельсинами» и «Фрегат», смотровая площадка «Голубой вагон», сцена «Корзина», ну и, конечно, любимыми героями парка являются Чебурашка, крокодил Гена, кот Матроскин, пес Шарик и другие персонажи, которые играют с детьми и создают атмосферу ожившего мультфильма.

Фестиваль «Пластилиновая ворона» — это кульминационное событие, когда любовь к сказкам Успенского и мультипликации в целом оживает в творчестве детей. Это креативные мастер-классы, в том числе по анимации — в этом фестивалю помогает Колледж кино, телевидения и мультимедиа ВГИК, интерактивные площадки, фотозоны и ростовые куклы, а на главной сцене — церемония награждения победителей, призеров и участников фестиваля. Дипломы и подарки вручали глава округа Дмитрий Викулов, председатель Союза журналистов Подмосковья и секретарь Союза журналистов России Наталья Чернышова, социальные партнеры, в том числе гендиректор егорьевской кондитерской фабрики «Победа» Ольга Муравьева, которая изготовила шоколадных ворон — специальный приз победителям. А ведущими мероприятия в этот раз стали актеры Илья Викторов и дочь Григория Гладкова — Александра.

«Мы, Союз журналистов, рады были поддержать идею фестиваля анимации с самого начала и поддерживаем его до сих пор. Видим, как он развивается, увеличивается количество номинаций, а значит — все больше детей этот фестиваль привлекает к созданию мультфильмов. Персонажи Эдуарда Успенского не устаревают, потому что они учат добру, а это ценность не приходящая. Они добрые, честные, умеют дружить. Это то, что остается актуальным всегда и для любых поколений», — отмечает председатель Союза журналистов Подмосковья и секретарь Союза журналистов России Наталья Чернышова.

Параллельно гости Егорьевска поздравляют местных жителей с Днем города — фестиваль стал прекрасным подарком, который настроил всех посетителей парка на праздник, доброту и дружеское общение. Именно эти ценности, не угасающие никогда, несут мультфильмы.

«Очень рад, что фестиваль „Пластилиновая ворона“ стал доброй традицией и важной площадкой для раскрытия творческого потенциала нашей молодежи. Такие проекты не просто популяризируют искусство анимации, но и воспитывают в детях любовь к родной культуре, истории и природе. Это огромный вклад в наше общее будущее», — говорит глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

