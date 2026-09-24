Фестиваль о Пушкине пройдет в трех городах Подмосковья с 28 сентября

Академия Никиты Михалкова проведет фестиваль «Русские классики. А.С. Пушкин» в Сергиевом Посаде 28 сентября, Серпухове 30 сентября и Дубне 2 октября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Всероссийский фестиваль одного дня «Русские классики. А.С. Пушкин» пройдет с 26 сентября по 4 октября. В каждом городе программа займет один день. В этом году ежегодный проект Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова посвятили творчеству Александра Пушкина.

Главным событием станет спектакль «Пир во время чумы» по мотивам «Маленьких трагедий» в постановке Андрея Левицкого. На показ пригласят представителей социально значимых профессий, старшеклассников, студентов колледжей и вузов, преподавателей.

Идейный вдохновитель проекта, народный артист России Никита Михалков отметил, что фестиваль дает молодым актерам возможность выступить перед зрителями в регионах.

«…а для зрителей – возможность вновь прикоснуться к золотому наследию великой русской литературы, услышать живое пушкинское слово, ближе познакомиться с молодыми актерами Академии», — подчеркнул Михалков.

В программу также вошли лекции «Жизнь и лира», подготовленные совместно с Государственным музеем А.С. Пушкина для школьников и студентов, показ документального фильма «10 лет с Мастером» и открытый мастер-класс Андрея Левицкого «Основы биомеханики». На мастер-класс приглашают профессиональных актеров и студентов творческих вузов.

Государственный музей А.С. Пушкина организует выставку «Жизнь и творчество А.С. Пушкина» с иллюстрациями, эскизами костюмов и декораций. Для посетителей проведут экскурсию-диалог. Возрастное ограничение фестиваля — 12+.

Передвижной фестиваль проходит с 2018 года при поддержке Министерства культуры России в рамках госпрограммы «Развитие культуры» и федерального проекта «Развитие искусства и творчества». Академию Никита Михалков создал в 2015 году для профессиональной переподготовки в сфере кино и театра. Ее официальный сайт — www.academynsm.ru.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.