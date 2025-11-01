Фестиваль «Некрокомиккон» закрыли из-за формулировки в заявке

Как сообщили изданию«Фонтанка»в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле, официальное разрешение на проведение события было отозвано. Причиной стало несоответствие формата мероприятия тому, что организаторы указали в первоначальной заявке.

Поводом для применения санкций стал пост в официальной группе фестиваля, где мероприятие было названо музыкальным. Согласно жестким нормам постановления городского правительства № 121, связанным с противодействием COVID-19, любые события в таком формате должны согласовываться с комитетом по культуре, а не с комитетом по промышленной политике. Поскольку у организаторов имелось разрешение только от последнего, его оперативно аннулировали. При этом, как рассказали сами устроители, в текущем году на фестивале не выступали ни музыкальные группы, ни диджеи, что ставит под сомнение формальный предлог для его закрытия.

Мероприятие, запланированное на два дня на площадке Design District DAA, открылось около трех часов дня, однако уже к семи вечера было досрочно завершено. Сотни гостей, собравшихся на фестиваль, вынуждены были разойтись.