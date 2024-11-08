Фестиваль народного творчества «Лучшие. Народные. Наши» пройдет в Люберцах

«Фестиваль познакомит гостей с различными видами народного творчества: музыкой, танцами, обрядовыми песнями. В этом году мероприятие такого формата пройдет впервые, в рамках фестиваля выступят 14 лучших народных коллективов Подмосковья. В числе участников — заслуженные коллективы народного творчества Российской Федерации, народные и образцовые ансамбли», — отметил Владимир Волков.

Председатель комитета по культуре городского округа Люберцы Илья Рожников добавил, что фестиваль «Лучшие. Народные. Наши» — это не только праздник, но и возможность погрузиться в атмосферу истинно русского духа, познакомиться с народным творчеством, поддержать артистов Подмосковья.

Посетить фестиваль и оценить мастерство участников смогут все желающие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.