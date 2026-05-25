Фестиваль «Морозов» открылся в Орехово-Зуевском округе

Театральный фестиваль «Морозов» стартовал в Орехово-Зуевском округе Подмосковья 23 мая и проходит уже в седьмой раз. До конца недели зрителей ждет серия спектаклей, лекций и творческих встреч, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль открылся спектаклем «Пять вечеров» режиссера Александра Смирнова. Постановку показали 23 мая. Организаторы подготовили для жителей и гостей округа насыщенный театральный марафон, который продлится до конца недели.

24 мая на сцене Зимнего театра представили мюзикл «О, Баядера!». Его сюжет построен вокруг съемок фильма об Индии: зрители оказываются за кулисами и наблюдают не только за творческим процессом, но и за личными переживаниями героев. Постановка создана по мотивам оперетты Имре Кальмана «О, Баядера!». В новой версии сохранены музыка и имена персонажей, но история получила современное прочтение. В спектакле задействованы 28 актеров третьего курса Российского института театрального искусства под руководством заслуженной артистки России Жанны Жердер.

В программе фестиваля также заявлены лекция «Савва Морозов и его пять театров» 26 мая, комедия «Чехов в 3D» 27 мая и режиссерская читка пьесы А. Житковского «Горка» 28 мая. 29 мая пройдет моноспектакль Влада Токарева «Актер говорит», 30 мая — постановка «Покровские ворота». Завершится фестиваль 31 мая мистическим хоррором «Остров Рикоту» и встречей зрителей с режиссером Н. Постновым и актерами НДТ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

