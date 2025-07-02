Фестиваль молодежного урбанистического творчества прошел в Дубне

Территория кампуса университета в Дубне стала ярче и интереснее, благодаря фестивалю городского творчества, который родился из студенческих идей и предложений, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы встретили студентов архитектурной школы МАРШ. Они сказали, что готовы приехать, исследовать территорию и предложить какие-то решения. И в результате появились 19 макетов того, что можно сделать», — рассказала организатор фестиваля Янина Смирнова.

Фестиваль стал площадкой, где студенты и горожане обменялись предложениями, а одним из ключевых событий — страт-сессия, где обсуждали развитие кампуса.

Арт-объектами на время фестиваля стали даже урны и заборы. Бетонные плиты теперь тоже «рассказывают» всем гостям о вузе.

«Изображение Вернадского, например, присутствует, идеи которого распространены в университете, „отца“ советской атомной бомбы Игоря Курчатова и маскот Дубняша», — пояснила художник–реставратор Арина Беляева.

У пруда разместили необычную скамью «Волна», сплели конструкции из иловых веток — они органично вписались в зону отдыха.

Организаторы говорят, территория кампуса в Дубне будет меняться и дальше.

«Наш вуз один из сильнейших в стране. Стараемся создать для наших студентов комфортные условия. Провели в этом году субботник здесь, а в следующем году — выполним благоустройство. Важно, что и сами студенты проявляют инициативу. И этот фестиваль — лучшее доказательство этому», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

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